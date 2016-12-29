В Полтаве перевернулся автобус с пассажирами

В Полтаве у остановки общественного транспорта в четверг, 28 декабря, произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Как сообщили в местной полиции, легковое авто врезалось в микроавтобус, в результате чего тот перевернулся.

В салоне автобуса в момент бокового удара находились более десяти пассажиров. Водитель и один из пассажиров получили переломы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Позже оказалось, что водитель легкового автомобиля был пьян. Полиция продолжает расследование, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал Корреспондент.net, в Мариуполе полицейский протаранил троллейбус.