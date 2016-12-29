Прошли первые похороны жертв крушения Ту-154

Первые похороны погибших в катастрофе самолета Ту-154 состоялись накануне, 28 декабря, на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", – сказал Панков на пресс-конференции.
Он добавил, что похороны остальных погибших состоятся по завершению медэкспертизы.
По сообщениям СМИ, в Мытищах была похоронена помощница главы департамента культуры Минобороны России Оксана Бадрутдинова – первая опознанная жертва катастрофы. Обряд проходил в закрытом режиме.
Родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близкие были похоронены в Мытищах.
Как сообщал Корреспондент.net, cамолет Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье, 25 декабря. Борт направлялся из Сочи в Сирию. В самолете было 92 человека, все они погибли.
Ранее сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-