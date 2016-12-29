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29. 12. 2016

Прошли первые похороны жертв крушения Ту-154

Первые похороны погибших в катастрофе самолета Ту-154 состоялись накануне, 28 декабря, на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", – сказал Панков на пресс-конференции.

Он добавил, что похороны остальных погибших состоятся по завершению медэкспертизы.

По сообщениям СМИ, в Мытищах была похоронена помощница главы департамента культуры Минобороны России Оксана Бадрутдинова – первая опознанная жертва катастрофы. Обряд проходил в закрытом режиме.

Родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близкие были похоронены в Мытищах.

Как сообщал Корреспондент.net, cамолет Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье, 25 декабря. Борт направлялся из Сочи в Сирию. В самолете было 92 человека, все они погибли.

Ранее сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.

Источник: korrespondent.net

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