ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, пять раненых

В Хмельницкой области на автодороге Староконстантинов-Шепетовка в среду, 28 декабря, водитель маршрутного автобуса, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

Как сообщили в местной полиции, в результате ДТП два человека погибли, еще пять ранены. Пострадавших госпитализировали, полиция расследует обстоятельства аварии.

Как сообщал Корреспондент.net, в Полтаве перевернулся автобус с пассажирами.

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