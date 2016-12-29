Армения заявила о гибели военных на границе Азербайджана

Минобороны Армении заявило о гибели трех военнослужащих в результате "диверсии Азербайджана" на участке около госграницы.

Об этом сообщает News.AM со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По словам Ованнисяна, одним из погибших был офицер. Двое других погибших были солдатами срочной службы. Также министр отметил, что погиб по крайней мере один азербайджанский военнослужащий - его тело находится "на армянской стороне".

Ованнисян рассказал, что утром 29 декабря около села Чинари Тавушской области Армении вооруженные силы "Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения". Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что "формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз". По данным азербайджанского ведомства, обстрел проводился и с территории Армении, и с территории "оккупированных земель".

Напомним, ранее азербайджанская сторона заявила о десятках обстрелов на линии соприкосновения.

Источник: korrespondent.net