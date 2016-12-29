Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 14:03
-2°C
Завтра 0°C
-2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
29. 12. 2016

Марушевская подозревается в коррупции – ГФС

Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров агентству Reuters.

Он уточнил, что фискальная служба начала расследование в связи с фактами занижение цены товаров и другими нарушениями. По его словам, в течение нескольких недель после отставки Марушевский в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% (300 миллионов гривен).

"Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенные поступления в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году", – отмечает агентство.

Сама Марушевская в комментарии Reuters отвергла все обвинения.

Марушевской "отдали" таможню по протекции Садового - СМИ

Напомним, заявление об увольнении Марушевской от 29 ноября Насиров подписал 5 декабря.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.