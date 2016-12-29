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29. 12. 2016

СБУ сообщила Безъязыкову о подозрении в госизмене

Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Безъязыкова освободили из плена сепаратистов, в котором он пребывал два года, в июле этого года. Через несколько месяцев полковника задержали по подозрению в работе на ДНР.

"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольными российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", – заявил замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне СБУ опубликовала телефонные разговоры подозреваемого в сотрудничестве с ДНР полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

Ранее суд арестовал Безъязыкова до февраля.

Источник: korrespondent.net

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