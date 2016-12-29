В Мариуполе пьяный священник спал в авто у здания полиции

В Мариуполе, на проспекте Нахимова, утром, 29 декабря полицейские обнаружили у здания полиции Fiat с пьяным священником внутри.

Как сообщили в местной полиции, когда мужчина увидел патрульных, то пересел с водительского места на пассажирское сиденье, сделав вид, что ожидает водителя. "Не мешайте мне отдыхать", – сказал мужчина полицейским и прилег на сиденье.

Проходить тест на алкоголь священнослужитель отказался. Продолжается расследование происшествия.

Как сообщал Корреспондент.net, 28 декабря на Львовщине задержали пьяного водителя-священника.

На Львовщине пьяный судья уснул за рулем на светофоре

Источник: korrespondent.net