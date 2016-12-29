В ДНР заявили о задержании за шпионаж гражданина Украины

В самопровозглашенной ДНР заявили о задержании якобы за шпионаж гражданина Украины Леонида Сычева.

Как утверждают сепаратистские СМИ, уроженца Антрацита, Луганской области, ранее проходившего службу в МВД Украины, завербовали сотрудники СБУ.

В дальнейшем мужчина якобы собирал и передавал СБУ данные о передислокации сепаратистов и военной техники на территории так называемой ДНР.

Также обнародовано видео "допроса" мужчины.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 декабря на Харьковщине задержали россиянина со шпионским устройством.

КГБ Приднестровья задержал шестерых украинцев