Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 15:34
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
29. 12. 2016

Взрыва на борту Ту-154 точно не было - Минобороны

 
Авиакатастрофа Ту-154, упавшего 25 декабря в Черное море около сочинского побережья, не была вызвана взрывом на борту. Об этом рассказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов на пресс-конференции.
 
"После предварительных расшифровок первого накопителя можно сделать вывод, что взрыва на борту не было. Это я могу сказать точно", - сказал генерал.
 
Об отработке версии теракта сегодня заявил и министр транспорта РФ Максим Соколов.
 
"По имеющейся у правительственной комиссии информации, версия теракта, а тем более взрыва на борту не имеет никакого подтверждения", - заявил Соколов.
 
Ранее в ФСБ сообщили, что отрабатываются четыре основные версии - попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо, технические неполадки в авиалайнере и ошибка пилотирования.
 
В Минобороны сегодня заявили, что изначально отрабатывались 15 версий авиакрушения, но после предварительных данных, полученных после расшифровки бортовых самописцев, их число уменьшилось вдвое.
 

Как сообщал Корреспондент.net, военный самолет  Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. В самолете было 92 человека. Ранее сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.