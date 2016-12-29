Взрыва на борту Ту-154 точно не было - Минобороны

Авиакатастрофа Ту-154, упавшего 25 декабря в Черное море около сочинского побережья, не была вызвана взрывом на борту. Об этом рассказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов на пресс-конференции.

"После предварительных расшифровок первого накопителя можно сделать вывод, что взрыва на борту не было. Это я могу сказать точно", - сказал генерал.

Об отработке версии теракта сегодня заявил и министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По имеющейся у правительственной комиссии информации, версия теракта, а тем более взрыва на борту не имеет никакого подтверждения", - заявил Соколов.

Ранее в ФСБ сообщили, что отрабатываются четыре основные версии - попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо, технические неполадки в авиалайнере и ошибка пилотирования.

В Минобороны сегодня заявили, что изначально отрабатывались 15 версий авиакрушения, но после предварительных данных, полученных после расшифровки бортовых самописцев, их число уменьшилось вдвое.

Как сообщал Корреспондент.net, военный самолет Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. В самолете было 92 человека. Ранее сообщалось,что фрагменты тел жертв крушения Ту-154 выбросило на берег.

Источник: korrespondent.net