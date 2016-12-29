Путин объявил о прекращении огня в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.
По словам Путина, в Сирии подписаны три документа. Первый – между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй – о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, и третий – заявление о готовности к началу мирных переговоров.
Российский лидер подчеркнул, что договоренности о прекращении огня в Сирии "очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами".
Как сообщал Корреспондент.net, 26 ноября Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Сирии.
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Источник: korrespondent.net
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