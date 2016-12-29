В пригороде Рима прогремел взрыв, есть жертвы

На юго-западе Рима в Ацилии обрушился двухэтажный жилой дом – погибли 40-летняя мать и ее 8-летняя дочь. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву) накануне, 28 декабря.

Спустя примерно час после начала спасательной операции из-под завалов были извлечены двое пожилых жильцов. Пара получила ранения разной степени тяжести и их госпитализировали.

Причиной аварии, по предварительным данным, является взрыв бытового газа.

Напомним, в начале декабря в одном из кафе Афин в результате взрыва баллона с газом погибла работница общепита.

Источник: korrespondent.net