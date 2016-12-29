Нардеп Лещенко не пришел в суд по своей квартире

Суд в Киеве должен был определить, законно ли народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру в центре столицы, сообщает 24 канал.

Сам Лещенко элитную недвижимость называл подарком. Деньги ему якобы дали его девушка - ди-джей Анастасия Топольская и приятельница – владелица интернет-издания "Украинская Правда" Алена Притула.

Напомним, ранее НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении при покупке квартиры Лещенко.

В сентябре Корреспондент.net сообщал, что Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева за 7,5 миллионов гривен, что вызвало огромный резонанс в обществе.

После этого в НАПК заявили о нарушениях при покупке квартиры Лещенко.