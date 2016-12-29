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29. 12. 2016

Нардеп Лещенко не пришел в суд по своей квартире

 
Суд в Киеве должен был определить, законно ли народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру в центре столицы, сообщает 24 канал.
 
Сам Лещенко элитную недвижимость называл подарком. Деньги ему якобы дали его девушка - ди-джей Анастасия Топольская и приятельница – владелица интернет-издания "Украинская Правда" Алена Притула.
 
Напомним, ранее НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении при покупке квартиры Лещенко.

В сентябре Корреспондент.net сообщал, что Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева  за 7,5 миллионов гривен, что вызвало огромный резонанс в обществе.

После этого в НАПК заявили о нарушениях при покупке квартиры Лещенко.

Источник: korrespondent.net

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