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29. 12. 2016

Белорус повторил трюк Ван Дамма со шпагатом

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма со шпагатом на движущихся автомобилях. Блохин усложнил трюк, используя вместо грузовиков карьерные самосвалы, отмечает Tut.by.

Ранее сообщалось, что студент из Одессы повторил трюк Ван Дамма, упираясь ногами в крыши двух движущихся автомобилей.

Напомним, в ноябре 2014 года компания Volvo представила рекламное видео, в котором Ван Дамм садится на шпагат в воздухе, упираясь ногами в движущиеся параллельно грузовики.

Источник: korrespondent.net

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