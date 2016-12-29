Расследование нападения на офис Украинского выбора не начато - пресс-служба

В Общественном движении заявляют о бездействии правоохранителей в расследовании нападения на их офис.

"И это несмотря на решение Шевченковского районного суда г. Киева, который еще 12 декабря обязал СБУ безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении уголовного правонарушения", - заявляют в пресс-службе.

У Медведчука считают, что подобные факты "свидетельствуют о беспомощности государственных институтов власти в борьбе с нарушителями законов и конституционного правопорядка… и создают предпосылки для очередного витка противостояния общества и чиновничьего аппарата и повторения тех событий, которые стали столь разрушительными для страны".

В организации удивлены бездействием правоохранителей, ведь имена инспираторов, организаторов и исполнителей погрома с поджогом хорошо известны.

Источник: korrespondent.net