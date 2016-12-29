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29. 12. 2016

Расследование нападения на офис Украинского выбора не начато - пресс-служба

 
В Общественном движении заявляют о бездействии правоохранителей в расследовании нападения на их офис.
 
"И это несмотря на решение Шевченковского районного суда г. Киева, который еще 12 декабря обязал СБУ безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении уголовного правонарушения", - заявляют в пресс-службе. 
 
У Медведчука считают, что подобные факты "свидетельствуют о беспомощности государственных институтов власти в борьбе с нарушителями законов и конституционного правопорядка… и создают предпосылки для очередного витка противостояния общества и чиновничьего аппарата и повторения тех событий, которые стали столь разрушительными для страны".
 
В организации удивлены бездействием правоохранителей, ведь имена инспираторов, организаторов и исполнителей погрома с поджогом хорошо известны. 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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