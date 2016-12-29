Нацсовет продлил лицензию 1+1 на семь лет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет.

По информации Нацсовета, лицензия продлена еще две недели назад (15 декабря) и за это единогласно проголосовали все члены совета.

В то же время Нацсовет обратился к каналу с письмом с просьбой подтвердить, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

Как сообщал Корреспондент.net, телеканал 1+1 заявил о попытке рейдерского захвата канала.