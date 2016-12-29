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29. 12. 2016

В Австралии изъяли кокаин на 360 млн долларов

В Австралии правоохранители провели спецоперации, в результате которой было изъято рекордное для этой страны количество кокаина – 1100 килограмм на сумму 360 млн долларов. Об этом сообщает телекомпания АВС.

"В результате операции нам удалось предотвратить попадание на улице Нового Южного Уэльса более тонны наркотиков, которые могли нанести ущерб обществу", – сказал помощник комиссара полиции Марк Дженкинс.

Наркотики перевозились из Южной Америки и предназначались для продажи в Австралии.

Первые 600 кг кокаина было изъято еще в марте на Таити. А в минувшие выходные полиция конфисковала еще 500 кг наркотиков в городе Бруклин.

Правоохранители арестовали 15 человек, причастных к транспортировке кокаина.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне на Филиппинах изъяли огромную партию метамфетамина – 890 кг общей стоимостью 120 млн долларов.

Источник: korrespondent.net

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