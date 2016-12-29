Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 18:31
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
29. 12. 2016

В Баку рассказали о бое на границе с Арменией

Азербайджан заявил, что сегодняшний бой на границе с Армении произошел после того, армянская разведгруппа попыталась нарушить границу, но попала в засаду. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ранее Армения заявила о гибели военных на границе Азербайджана. Сообщалось, что вооруженные силы "Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения". Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

В оборонном ведомстве Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.

"Видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет провокации. Министерство обороны заявляет, что если и в дальнейшем противник будет продолжать подобные действия, то он подвергнется более тяжелым потерям", - сказали в оборонном ведомстве Азербайджана.

Ранее в Баку заявили о нарушении перемирия в Карабахе.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.