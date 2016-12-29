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29. 12. 2016

В Кропивницком отменили салюты на Новый год

В Кропивницком в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января не будет салютов из-за неспокойной обстановки в Украине. Такое решение принял местный горсовет.

"Городская власть не готовит никаких салютов, будут ли люди пускать салюты – это вопрос к совести каждого... Все понимают, что это нельзя делать сейчас", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал Корреспондент.net, снега в новогоднюю ночь в Украине не будет. 

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Источник: korrespondent.net

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