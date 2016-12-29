Афины засыпало снегом

В столице Греции прошел сильнейший снегопад – за четыре часа высота снежного покрова составил 3-4 сантиметра. Снег является редким явлением для Афин, отмечает iRafina.gr.

В то же время из-за плюсовой температуры вместо гололедицы на дорогах Афин образовалась снежная масса. Однако, снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта.

Ранее впервые за 37 лет снег выпал в самой большой пустыне – Северной Сахаре.

Источник: korrespondent.net