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29. 12. 2016

Афины засыпало снегом

В столице Греции прошел сильнейший снегопад – за четыре часа высота снежного покрова составил 3-4 сантиметра. Снег является редким явлением для Афин, отмечает iRafina.gr.

В то же время из-за плюсовой температуры вместо гололедицы на дорогах Афин образовалась снежная масса. Однако, снегопад вызвал затруднение в работе общественного транспорта.

Ранее впервые за 37 лет снег выпал в самой большой пустыне – Северной Сахаре.

Источник: korrespondent.net

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