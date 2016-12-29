Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США поразила весь мир. Больше всего американским популистом обеспокоились в ЕС, поскольку европейские вопросы его мало интересуют.

Трамп критикует НАТО и говорит о своих симпатиях к российскому лидеру Владимиру Путину, а также о возможности пересмотреть вопрос принадлежности Крыма, что очень пугает страны Балтии.

Но в этой связи победа Трампа самой страшной кажется для Украины. Корреспондент.net собрал прогнозы влиятельных изданий и экспертов о том, что ждать Украине с приходом Трампа.

Украину засосет в российскую сферу влияния

Геополитик Роберт Каплан

По его мнению Дональд Трамп похож на человека, который не прочел в жизни ни единой книги. Только тот политик, который знает историю, понимает, кто выступал его историческим союзником.

Для Трампа европейские альянсы, скорее всего, не имеют значения, потому что он о них не знает. Вторая мировая война, война в Корее - эти темы для него - пустой звук, считает аналитик.

"Я думаю, россияне разыгрывают в Украине долгую игру. Все знают, что ни Евросоюз, ни НАТО не хотят, чтобы она стала их членом. Это слишком бедная, слишком большая и слишком коррумпированная страна. У ЕС было достаточно проблем с притиркой новых членов, чтобы думать еще об Украине. Она никогда, даже при самом оптимистичном развитии событий, не станет частью Запада. Она останется буферной зоной, которую постепенно засасывает обратно в российскую сферу влияния", - говорит Каплан.

По его мнени, Россия может не предпринимать никаких шагов, достаточно следить за тем, чтобы ситуация в Украине не улучшалась, а украинцы страдали от коррупции, нищеты и отсутствия хорошо функционирующих государственных институтов.

Иными словами, основной источник проблем находится в Киеве, а не в Донбассе. Даже если ситуация на фронте станет стабильной, Запад не сможет этого предотвратить. Самое большее, чего может добиться Украина, - стать здоровым буферным государством.

"Я думаю, украинская "история успеха" с демократизацией и полной интеграцией с Западом невозможна", - считат аналитик.

Остановится продвижение к демократии

Politico

Победа Трампа для Европы это будет означать отказ от дальнейшего расширения НАТО и от предоставления военной и прочей помощи не входящим в этот альянс странам, таким как Украина и Грузия, которые частично оккупированы российскими войсками и пытаются сохранить свой политический и экономический суверенитет.

Это может остановить их продвижение к демократии и рыночному капитализму.

Украина сама себя погубила

Геополитический эксперт доктор Ян Кампбелл

Украина не проигрывала на президентских выборах в США. Украина оказалась в проигравших из-за своих элит и их предательства. Она сама себя погубила благодаря тандему США-ЕС и идеализации экономической системы, основанной на экспансии и политико-финансовой коррупции невероятных масштабов, считает эксперт.

Поэтому сегодня Украина пребывает в состоянии, которое на английском называется failed state (недееспособное государство).

"Трамп не сможет от всего отказаться и бросить Украину на произвол судьбы. Украина же, будучи недееспособным государством, превратилась в неприятную вилку как для России, так и для ЕС в руках США. Вилка - очень удобный инструмент, и не только для проверки знания этикета или для поедания гороха и риса. Любое движение руки, падение или неосторожное обращение с вилкой может привести к ране и боли. Поэтому президент Путин сообщил ЕС и США, что не будет спасать Украину или даже оккупировать ее. Так что проблема Украины становится проблемой Евросоюза", - говорит Кампбелл.



Во время президентского срока Трампа США будут считать деньги и одновременно учитывать, насколько быстро и в какой степени ослабляются, или нет, ЕС и Россия. Трамп знает, что проблема Евросоюза заключается в том, что он вынужден пойти на жесткое внешнее вмешательство в политику Украины. Но Евросоюз не способен на это.

"Поэтому я не исключаю, что дело дойдет до международного трибунала и подобных судов, куда позовут политиков и олигархов типа Порошенко и компания. Проблема же России в том, что недееспособное государство не способно иначе удерживать на себе внимание, надеясь на какую-то поддержку, как только с помощью провокаций и терроризма", - считает эксперт.

Так что России еще при президенте Путине придется действовать, но не за столом переговоров, а без шума и скрыто от общественности - сообразно своей привычке, быть может плохой, и китайской пословице: "Не говорите, если это не изменит тишину к лучшему".

Трамп захочет сделку по Украине

Дмитрий Горенбург и Майкл Кофман, научные сотрудники некоммерческого исследовательского Центра военно-морского анализа

Трамп в глубине души - делец. Ему захочется заключить с Путиным сделку. Его не слишком волнуют глубинные проблемы, лежащие в основе разворачивавшегося в течение последних пяти лет конфликта США и России: продвижение демократии в соседних с Россией странах, права человека, расширение НАТО и противодействие российскому влиянию в Европе.

Основные интересы России, сохранение Украины и Грузии в ее сфере влияния и продолжение интеграции бывших советских республик не противоречат тому, как Трамп определит национальные интересы Америки.

В результате он захочет извлечь пользу из целого спектра политических действий. Однако его изначальное стремление сотрудничать с Россией не следует принимать за банальное исполнение желаний Москвы. Дельцы обычно не соглашаются на невыгодные обмены.

Поэтому то, что произойдет в дальнейшем, зависит во многом от встречного предложения России. Самым очевидным пространством для заключения договоренностей является сирийский конфликт. Другая возможность состоит в том, что Россия повысит свою привлекательность как партнера за счет сотрудничества с Китаем.

Трамп будет приветствовать действия Путина

Эндрю Барнс, профессор Университета Кента

Как минимум с момента вторжения в Украину в 2014 году, большинство действий в российской внешней политике выглядели как оппортунистские попытки раздразнить и ослабить западный мировой порядок. Путин и члены его администрации давно расценивали этот порядок как выгодный Западу и достигаемый за счет России, они не скрывали, что, на их взгляд, он намеренно вредит интересам их страны.

Такие действия России, как полеты военных самолетов над чужими территориями, расположение военного флота, участие в сирийском конфликте, продолжительное присутствие в Украине, нужны для того, чтобы бросить вызов послевоенной системе, принесшей большую выгоду США и их союзникам.

Другие события, например, кризис, связанный с наплывом беженцев, Брексит, укрепление национализма и враждебного отношения к ЕС в целом, имеют схожие последствия, независимо от того, принимала Россия в них участие или нет.



На этих выборах Америка отдала предпочтение президенту, выражавшему схожее негативное отношение к существующему международному порядку, даже если он не верит, что эти структуры были выгодны США. Трамп с энтузиазмом отнесся к Брекситу, сказав, что будет защищать лишь тех союзников НАТО, которые платили свою долю, одобрял российскую стратегию в Сирии и Украине и подлил масла в огонь в подъем американского национализма, который можно сопоставить с ростом национализма в Европе.

"Я ожидаю, что Россия продолжит оказывать давление на существующие международные институты и нормы, а Трамп в целом будет приветствовать эти действия, думая, что они принесут пользу американским интересам. Потенциальный конфликт возможен, когда дело коснется создания новых правил взамен старых", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что сложно предсказать, как будет проходить этот процесс, так как ни Путин, ни Трамп не высказывались сколько-нибудь ясно о том, в чем будет состоять новый порядок, который придет взамен старому.



Трамп снизит поддержку Украины

Мария Омеличева, доцент факультета политологии Университета Канзаса

Оптимизм Путина не безоснователен: победа Трампа может означать положительные перемены в отношениях этих двух государств. Кремль видел в США главного соперника России в вопросе влияния в бывших республиках Советского Союза, территории, рассматриваемой российским правительством как его законная сфера интересов.



Правительство Трампа, скорее всего, снизит уровень поддержки в отношении Украины, Грузии и других бывших советских республик, предоставляя России большую свободу для развития ее национальных интересов в этих странах. Отмена американских санкций, наложенных на Россию за аннексию Крыма и постоянную поддержку сепаратистов на востоке Украины, станет лучшей наградой для Москвы.



Во время предвыборной кампании Трамп угрожал выходом Америки из Североатлантического альянса. Если его администрация последует в этом направлении и уменьшит поддержку Альянса, это значительно уменьшит военные позиции США в Европе, включая планы по размещению сил НАТО в странах Прибалтики и Польше. Это устранит еще одну причину напряжения в отношениях между Россией и США.

Наконец, Трамп не будет озвучивать своего недовольства нарушением прав человека в России и растущим авторитаризмом путинской администрации. Устранение этого раздражающего фактора приведет к тому, что Путин назвал "взаимным уважением" в отношении российской политической жизни.

Источник: korrespondent.net