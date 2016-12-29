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29. 12. 2016

Mitsubishi сделала Нацполиции скидку на авто

Корпорация Mitsubishi Motors предоставила Украине скидку на закупку служебных автомобилей для Национальной полиции Украины.

Как сообщил у себя в Facebook глава МВД Арсен Аваков, глава корпорации Осаме Месуко согласился принять во внимание его обращение о возможности оптимизации стоимости авто в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку.

Скидка, по словам министра, составит 14% от начальной стоимости проекта.

"Таким образом, Нацполиция получает возможность приобрести... на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше", – добавил Аваков.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 декабря глава МВД Арсен Аваков попросил Mitsubishi снизить цену авто для Нацполиции. 

Подсчитана реальная стоимость Mitsubishi, закупленных Нацполицией

Источник: korrespondent.net

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