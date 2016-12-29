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29. 12. 2016

В Полтаве в подъезде взорвалась граната, есть пострадавший

В подъезде жилого дома Полтавы взорвалась граната, сообщает пресс-служба областного управления полиции. Информация о взрыве в переулке Заячьем поступила в 13.30 четверга, 29 декабря.

Следователи установили, что граната взорвалась в руках 38-летнего мужчины. В результате взрыва мужчине оторвало кисть левой руки, его госпитализировали.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве в подъезде взорвалась граната, есть пострадавший

Недавно сообщалось, что в Харькове возле автоцентра взорвалась граната, жертв и пострадавших нет.

Источник: korrespondent.net

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