В подъезде жилого дома Полтавы взорвалась граната, сообщает пресс-служба областного управления полиции. Информация о взрыве в переулке Заячьем поступила в 13.30 четверга, 29 декабря.
Следователи установили, что граната взорвалась в руках 38-летнего мужчины. В результате взрыва мужчине оторвало кисть левой руки, его госпитализировали.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.
Cмотрите фотогалерею: В Полтаве в подъезде взорвалась граната, есть пострадавший
Недавно сообщалось, что в Харькове возле автоцентра взорвалась граната, жертв и пострадавших нет.
Источник: korrespondent.net
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