Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 18:33
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
29. 12. 2016

Убийство посла России: СМИ нашли в деле девушку по вызову

Россиянка, которую сегодня допросили в Москве по делу об убийстве российского посла в Анкаре, могла подрабатывать девушкой по вызову, пишет Hurriyet.

По данным СМИ, у нее и убийцы Мевлюта Алтынташа в течение длительного времени были сексуальные отношения. На допросе женщину и спрашивали о ее отношениях с ним.

Издание отмечает, что она находилась в Анкаре, где и общалась с Алтынташем. Однако незадолго до покушения на дипломата девушка покинула турецкую столицу и отправилась в Москву.

Посла России в Турции застрелили на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. Убийца, 22-летний Мевлют Алтынташ, выкрикивал лозунги в защиту Алеппо. Нападавшего застрелили правоохранители.

Отметим, что турецким СМИ запретили освещать расследование.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.