В Киеве мошенники пытались продать многоэтажку

В СБУ заявили о прекращении деятельности мошенников, которые пытались по поддельным документам продат многоэтажку стоимостью в 20 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается, что мошенники завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы.
Их задержали в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.
В свою очередь в прокуратуре добавили, что одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата Верховной Рады VII созыва.
В прокуратуре пояснили, что, используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц.
По такой схеме они незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе.
Ранее в Днепре судья и адвокат завладели квартирами на 77 миллионов гривен.
Источник: korrespondent.net
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