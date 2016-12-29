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29. 12. 2016

В Киеве мошенники пытались продать многоэтажку

В СБУ заявили о прекращении деятельности мошенников, которые пытались по поддельным документам продат многоэтажку стоимостью в 20 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что мошенники завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы.

Их задержали в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

В свою очередь в прокуратуре добавили, что одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата Верховной Рады VII созыва.

В прокуратуре пояснили, что, используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц.

По такой схеме они незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе.

Ранее в Днепре судья и адвокат завладели квартирами на 77 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net

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