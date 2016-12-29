Перемирие в Сирии. К чему пришли Россия и Турция

Российский президент Владимир Путин объявил о подписании перемирия в Сирии между правительством и вооруженной оппозицией.

Оппозиционне группировки, отказавшиеся от прекращению огня, будут считаться террористическими.

Примечательно, что Путин согласился на сокращение российского военного контингента в Сирии.

"Произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали", - подчеркнул Путин.

Предыдущее перемирие, в котором принимали участие США, заключали в феврале. Тогда представители ООН назвали достигнутую договоренность "первым шагом на пути к более долгосрочному перемирию".

Корреспондент.net выделяет главное в новом витке сирийского конфликта.

Новое перемирие

Соглашение о прекращении огня достигнуто при посредничестве России, Турции и Ирана. Это соглашение, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, является результатом двухмесячных переговоров между сирийским правительством и повстанцами.

Путин рассказал, что после переговоров также приняты: документ о мерах по контролю над режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Перемирие не распространяется на территории, подконтрольные боевикам ИГИЛ и Фронта ан-Нусра. Оно начнет действовать с 0.00 30 декабря.

Турция и Россия поделили Сирию

Москва и Анкара, поддерживающие разные стороны конфликта, выступят гарантами соблюдения перемирия.

Турецкие власти подтвердили заключение договора о прекращении огня и уточнили, что на время перемирия должны прекратиться все боевые действия, в том числе бомбардировки и авиаудары.

Отметим, что накануне Reuters сообщил, что России и Турции при участии Ирана по плану перемирия, поделят Сирию на зоны влияния.

Это даст возможность сирийскому президенту Башару Асаду сохранить свой пост еще на несколько лет до следующих президентских выборов - тогда его сменит "менее противоречивый" кандидат.

После убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова аналитики прогнозировали уступки Турции в сирийском вопросе.

Переговоры велись без участия США.

Кто подписал перемирие

По словам Шойгу на перемирие пошли основные силы вооруженной оппозиции, контролирующие значительную часть территории Сирии, в том числе Ахрар аш-Шам, насчитывающая 80 отрядов, вооруженная танками и артиллерией. Всего участников соглашения - более 60 тысяч человек.

А также Фейлак аш-Шам, Ахрар аш-Шам, Джейш аль-Ислам, Сувар аш-Шам, Джейш аль-Муджахидин, Джейш Идлиб, Аль-Джабхат аш-Шамия.

По сообщению российского военного ведомства, они контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии.

Некоторые из присоединившихся к договору групп входят в Свободную армию Сирии - крупнейшее объединение повстанцев.

Ахрар аш-Шам - союз десятков исламистских вооруженных группировок. Они долгое время сотрудничали с террористами из Фронта ан-Нуср, сирийского крыла Аль-Каеды, в группировке состоят ее бывшие члены. Была образована в 2011 году - тогда началась гражданская война.

До 2014 года группировка сотрудничала с ИГИЛ, а после начала с ней воевать.

Со временем Ахрар аш-Шам стала одним из основных оппозиционных объединений в Сирии; с 2015 года они начали заявлять о необходимости политического урегулирования войны в Сирии - и участвовать в переговорах с США.

Россия призывала ООН признать их террористической группировкой, но теперь села с ними за стол переговоров.

Источник: korrespondent.net