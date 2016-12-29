Перемирие в Сирии. К чему пришли Россия и Турция

Российский президент Владимир Путин объявил о подписании перемирия в Сирии между правительством и вооруженной оппозицией.
Оппозиционне группировки, отказавшиеся от прекращению огня, будут считаться террористическими.
Примечательно, что Путин согласился на сокращение российского военного контингента в Сирии.
"Произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали", - подчеркнул Путин.
Предыдущее перемирие, в котором принимали участие США, заключали в феврале. Тогда представители ООН назвали достигнутую договоренность "первым шагом на пути к более долгосрочному перемирию".
Корреспондент.net выделяет главное в новом витке сирийского конфликта.
Новое перемирие
Соглашение о прекращении огня достигнуто при посредничестве России, Турции и Ирана. Это соглашение, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, является результатом двухмесячных переговоров между сирийским правительством и повстанцами.
Путин рассказал, что после переговоров также приняты: документ о мерах по контролю над режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Перемирие не распространяется на территории, подконтрольные боевикам ИГИЛ и Фронта ан-Нусра. Оно начнет действовать с 0.00 30 декабря.
Турция и Россия поделили Сирию
Москва и Анкара, поддерживающие разные стороны конфликта, выступят гарантами соблюдения перемирия.
Турецкие власти подтвердили заключение договора о прекращении огня и уточнили, что на время перемирия должны прекратиться все боевые действия, в том числе бомбардировки и авиаудары.
Отметим, что накануне Reuters сообщил, что России и Турции при участии Ирана по плану перемирия, поделят Сирию на зоны влияния.
Это даст возможность сирийскому президенту Башару Асаду сохранить свой пост еще на несколько лет до следующих президентских выборов - тогда его сменит "менее противоречивый" кандидат.
После убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова аналитики прогнозировали уступки Турции в сирийском вопросе.
Переговоры велись без участия США.
Кто подписал перемирие
По словам Шойгу на перемирие пошли основные силы вооруженной оппозиции, контролирующие значительную часть территории Сирии, в том числе Ахрар аш-Шам, насчитывающая 80 отрядов, вооруженная танками и артиллерией. Всего участников соглашения - более 60 тысяч человек.
А также Фейлак аш-Шам, Ахрар аш-Шам, Джейш аль-Ислам, Сувар аш-Шам, Джейш аль-Муджахидин, Джейш Идлиб, Аль-Джабхат аш-Шамия.
По сообщению российского военного ведомства, они контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии.
Некоторые из присоединившихся к договору групп входят в Свободную армию Сирии - крупнейшее объединение повстанцев.
Ахрар аш-Шам - союз десятков исламистских вооруженных группировок. Они долгое время сотрудничали с террористами из Фронта ан-Нуср, сирийского крыла Аль-Каеды, в группировке состоят ее бывшие члены. Была образована в 2011 году - тогда началась гражданская война.
До 2014 года группировка сотрудничала с ИГИЛ, а после начала с ней воевать.
Со временем Ахрар аш-Шам стала одним из основных оппозиционных объединений в Сирии; с 2015 года они начали заявлять о необходимости политического урегулирования войны в Сирии - и участвовать в переговорах с США.
Россия призывала ООН признать их террористической группировкой, но теперь села с ними за стол переговоров.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-