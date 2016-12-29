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29. 12. 2016

Восемь граждан России получил статус беженца в Украине

По состоянию на ноябрь 2016 года восемь граждан Российской Федерации получили статус беженца в Украине. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины, предоставленные в ответ на официальный запрос.

Всего за 11 месяцев 2016 года за защитой к Украине обратились 69 граждан России, из них восемь получили статус беженца, а 10 получили дополнительную защиту, – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что за 11 месяцев 2016 года гражданство Украины по территориальному происхождению получили 1704 гражданина России, а указами президента приняты в гражданство Украины еще 104 россиянина.

Как сообщал Корреспондент.net, за два года гражданами Украины стали более шести тысяч россиян.

Отметим, в январе этого года в федеральной миграционной службе России заявляли, что за два года российское гражданство получили 100 тысяч украинцев.

Источник: korrespondent.net

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