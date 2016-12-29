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29. 12. 2016

На Волыни депутат избил чиновника

В городе Здолбунове (Ровенская область) депутат местного райсовета Александр Андриюк ударил кулаком руководителя районной государственной администрации (РГА) Сергея Кондрачука.

В полиции отметили, что нардеп ударил чиновника во время словесной перепалки. Сейчас оба дают показания следователям.

Об инциденте у себя в Facebook сообщил также сам пострадавший.

Местное издание ZDOLBUNIV.COM уточняет, что причина произошедшего – длительный конфликт вокруг закрытия терапевтического отделения местной больницы. 

Как сообщал Корреспондент.net, 12 декабря депутат Верховной Рады избил сотрудника СБУ. 

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Источник: korrespondent.net

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