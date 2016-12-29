Подозреваемого сообщника берлинского террориста освободили

Полиция Германии освободила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в причастности к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине.
В результате наезда грузовика в толпу на ярмарке в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.
40-летний тунисец был задержан накануне, его заподозрили в связи с Амри. Представитель прокуратуры сказал, что задержанного больше не подозревают в контактах с Амри, поэтому он освобожден из-под стражи.
Кошмар перед Рождеством. Теракт в Берлине
Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство".
Напомним, среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.
Источник: korrespondent.net
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