Подозреваемого сообщника берлинского террориста освободили

Полиция Германии освободила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в причастности к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине.

В результате наезда грузовика в толпу на ярмарке в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.

40-летний тунисец был задержан накануне, его заподозрили в связи с Амри. Представитель прокуратуры сказал, что задержанного больше не подозревают в контактах с Амри, поэтому он освобожден из-под стражи.

Кошмар перед Рождеством. Теракт в Берлине

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Напомним, среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.

Источник: korrespondent.net