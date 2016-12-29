Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 20:01
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
29. 12. 2016

Подозреваемого сообщника берлинского террориста освободили

Полиция Германии освободила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в причастности к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине.

В результате наезда грузовика в толпу на ярмарке в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.

40-летний тунисец был задержан накануне, его заподозрили в связи с Амри. Представитель прокуратуры сказал, что задержанного больше не подозревают в контактах с Амри, поэтому он освобожден из-под стражи.

Кошмар перед Рождеством. Теракт в Берлине

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Напомним, среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.