Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове

Украина и Польша на полгода продлили возможность пересечения границы в пункте пропуска "Угринов-Долгобычив" во Львовской области в пешем порядке. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в четверг, 29 декабря.

Работу экспериментального пешеходного пункта пересечения границы продлили до 30 июня 2017 года.

Ранее Европейская правда сообщала, что Польша обратилась к Украине с просьбой не продлевать срок действия пешеходного пункта пересечения границы "Угринов-Долгобычив" и вернуться к исключительно автомобильному пункту.

Польская сторона напомнила, что пограничный пункт пропуска для пешеходов функционировал в режиме эксперимента с 1 июля 2015 года. После первого 6-месячного периода работа пункта дважды продлевалась еще на полгода. За 16 месяцев им воспользовались почти 230 тысяч человек, 85% из которых составляли граждане Украины. Очередной период работы пункта истекает 31 декабря 2016 года.

"Подавляющее большинство тех, кто пересекал границу, не были действительно пешеходами или велосипедистами, а использовали пешеходный пункт для ускорения прохождения границы – выходили из одного автомобиля на украинской стороне и садились в другой на польской", – отметили поляки.

Напомним, с 22 декабря на украинско-польской границе началось проведение эксперимента перед пунктом пропуска "Краковец".

Источник: korrespondent.net