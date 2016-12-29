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29. 12. 2016

США заявили об уничтожении одного из лидеров ИГ

Один из ключевых лидеров "Исламского государства" в сирийском Ракке был убит в результате авиаудара коалиции во главе США, говорится в заявлении коалиции.

Сообщается, что Абу Джандал аль-Кувейти был убит в результате авиаудара в районе дамбы Табка в понедельник. Также отмечается, что он входил в состав военного комитета ИГ.

"Абу Джандал был причастен к использованию заминированных автомобилей, самодельных взрывных устройств и химического оружия против Сирийских демократических сил. С учетом его связей с организаторами терактов и военным комитетом ИГИЛ, его гибель ослабит способность ИГИЛ защищать Ракку и вести внешние операции против Запада", – говорится в заявлении.

По словам представителей коалиции, он также участвовал в повторном захвате Пальмиры, после чего был отправлен в Табку с миссией укрепить оборону ИГИЛ в борьбе с СДС.

Ранее правозащитники заявили о гибели одного из главарей ИГ.

Также отметим, в США на днях спрогнозировали разгром "Исламского государства" в течении двух лет.

Источник: korrespondent.net

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