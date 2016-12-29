Порошенко обвинил Россию в кибервойне

Президент Петр Порошенко обвинил Россию в причастностях к кибератакам на украинские ведомства и государственные информресурсы.
"Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал он на заседании СНБО.
Порошенко отметил, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России.
Он подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России. По его словам, Россия ведет против Украины кибервойну.
Порошенко также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран - США, Германия и Швеция.
"Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Порошенко.
В этом месяце хакеры взломали сайт Госказначейства. В тот же день была совершена кибератака на министерство финансов.
Через неделю хакеры атаковали сайт Минобороны.
Кроме того, был заблокирован сайт Укрзализныци.
А на днях сайт Минобразования подвергся DDoS-атаке.
Источник: korrespondent.net
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