Порошенко обвинил Россию в кибервойне

Президент Петр Порошенко обвинил Россию в причастностях к кибератакам на украинские ведомства и государственные информресурсы.

"Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал он на заседании СНБО.

Порошенко отметил, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России.

Он подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России. По его словам, Россия ведет против Украины кибервойну.

Порошенко также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран - США, Германия и Швеция.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Порошенко.

В этом месяце хакеры взломали сайт Госказначейства. В тот же день была совершена кибератака на министерство финансов.

Через неделю хакеры атаковали сайт Минобороны.

Кроме того, был заблокирован сайт Укрзализныци.

А на днях сайт Минобразования подвергся DDoS-атаке.

Источник: korrespondent.net