СНБО принял доктрину информбезопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании утвердил доктрину информационной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство информационной политики Украины.
Как заявил глава ведомства Юрий Стець, "этот документ – наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере".
В частности, доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.
Приоритетными в документе названы следующие направления:
- создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных Силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО;
- развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины;
- обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего приграничных и временно оккупированных территорий и т.д.
Как сообщал Корреспондент.net, сегодня президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в кибервойне. Глава государства заявил о шести с половиной тысячах спланированных кибератак за два месяца.
Ранее министр Юрий Стець засекретил численность информационных войск Украины. Сообщалось, что в них вступили десятки тысяч добровольцев.
Источник: korrespondent.net
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