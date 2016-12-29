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29. 12. 2016

Украина передала ДНР 15 пленных

Украина в одностороннем порядке передала 15 человек представителям самопровозглашенной ДНР. Передача состоялась в нейтральной зоне между городами Майорск и Горловка, сообщили в СБУ.

"Украина в формате обмена "пятнадцать ноль" передала представителям так называемых ДНР/ЛНР сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках", – говорится в сообщении.

В СБУ подчекнули, что "украинское государство пошло на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который блокировался боевиками".

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", – заявил председатель СБУ Василий Грицак.

По его словам Украина также инициировала обмен 58 украинских пленных на 228 сторонников сепаратистов.

"СБУ приложит максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся в Рождественских праздников", – заверил Грицак.

Российские СМИ и ресурсы сепаратистов подтверждают факт передачи украинской стороной 15 человек ДНР и ЛНР.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне  ДНР предложили обмен пленными в формате "690 на 47". Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Ранее сепаратисты отдали Украине двух заложниц. В сети позже усомнились, что их можно считать пленницами.

Источник: korrespondent.net

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