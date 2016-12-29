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29. 12. 2016

Киев ввел новые санкции против Москвы

Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против России и принял программу развития Вооруженных сил до 2020 года, сообщает пресс-служба СНБО.
 
Отмечается, что новые санкции против физических и юридических лиц из России введены из-за агрессии Москвы.
 
Санкции введены против избранных в Госдуму по результатам выборов в Крыму, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, незаконно перерегистрированных по российскому законодательству.
 
"Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконного содержания украинских граждан в России. СНБО также применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск, скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
На этом же заседании СНБО принял и доктрину информбезопасности Украины.
 
Также напомним, что в этом месяце США расширили санкции против России, а ЕС продлил санкции против Москвы.
 

Источник: korrespondent.net

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