На Одесчине нацгвардия ловит убийцу

Житель Овидиополя, которого подозревают в жестоком двойном убийстве, пытается прорваться в Одессу, сообщает Думская.

25-летний мужчина обвиняется в двойном убийстве в Овидиополе Одесской области. В одном из домов были найдены два женских трупа с отрезанными головами - матери и ее несовершеннолетней дочери.

Убийца поджег дом, чтобы скрыть преступление, но огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных.

Мужчина скрылся на своем грузовике МАН и пытался прорваться со стороны Овидиополя в Одессу. По пути таранил машины, потом бросил грузовик и начал убегать в поля.

Сейчас район, где скрывается преступник, полностью оцеплен Нацгвардией и полицией.

Ранее в этом месяце на Харьковщине убили женщину-адвоката.

Источник: korrespondent.net