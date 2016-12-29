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29. 12. 2016

В ДНР пообещали выдать подростков-"диверсантов"

В ДНР пообещали до Нового года отпустить задержанных за "диверсии" подростков, сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.
 
"Представители ОРДО пообещали, что до Нового года будут освобождены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве", - сообщила Геращенко.
Напомним, в сентябре в ДНР арестовали школьников-"диверсантов".
 
Также отметим, что сегодня Украина передала ДНР 15 пленных в одностороннем порядке.

Источник: korrespondent.net

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