В ДНР пообещали выдать подростков-"диверсантов"

В ДНР пообещали до Нового года отпустить задержанных за "диверсии" подростков, сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Представители ОРДО пообещали, что до Нового года будут освобождены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве", - сообщила Геращенко.

Напомним, в сентябре в ДНР арестовали школьников-"диверсантов".

Также отметим, что сегодня Украина передала ДНР 15 пленных в одностороннем порядке.

Источник: korrespondent.net