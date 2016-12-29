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29. 12. 2016

Половина украинцев не считает важным безвиз - опрос

Половина украинцев считают не важным введение безвизового режима Украины с ЕС.

Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Введение безвизового режима является важным для 44 процентов украинцев, не важным — для 50 процентов", - сказано в результатах исследования.

Опрос проведен с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и территорий ДНР и ЛНР. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что безвизовый режим с ЕС Украине - вопрос нескольких недель.

Перед этим Европарламент убрал дату рассмотрения безвиза Украине. Ранее указанную дату (апрель 2017 года) назвали ошибкой и сообщили, что точная дата пока не определена.

Источник: korrespondent.net

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