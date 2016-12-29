Порошенко допустил теракты в инфраструктуре страны

Президент Петр Порошенко допустил возможность террористических актов на объектах инфраструктуры в Украине.

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба президента.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предотвращать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - сказал он.

На этом же заседании Порошенко обвинил Россию в кибервойне. По его словам, расследование ряда хакерских атак на украинские госинформресурсы указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб РФ.

Кроме того, на заседании СНБО также ввел новые санкции против России.