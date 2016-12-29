Путин подписал "закон садистов"

Российский президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Правозащитники назвали этот закон ранее "законом садистов".
Документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.
Согласно документу, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний смогут применять спецсредства для пресечения физического сопротивления, неповиновения, противодействия законным требованиям, если они связаны с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия.
Этот законопроект был принят российской Госдумой во втором и третьем чтении 21 декабря. Он был внесен в нижнюю палату парламента в мае 2015 года, в октябре того же года он прошел первое чтение.
Журналисты и правозащитники назвали законопроект "законом садистов". В первоначальной редакции он предусматривал право для сотрудников ФСИН применять к заключенным силу и спецсредства в случае нарушения режима содержания.
Против этой нормы выступили правозащитники, и во втором чтении ее исключили из законоропекта.
Напомним, осенью Путин подписал указ о создании Росгвардии.
Источник: korrespondent.net
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