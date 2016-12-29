США выдворили 35 российских дипломатов

США выдворили из страны 35 российских дипломатов и близких к ним лиц, передает Reuters.
Сообщается, что американский президент Барак Обама также подписал указ о расширении санкций против России.
В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.
Обама отметил, что ограничительные меры были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений".
СМИ на этой недели писали, что США введут новые санкции против России из-за кибератак.
США обвинили Россию в кибератаках с целью повлиять на ход выборов в Америке в октябре.
Американские СМИ даже узнали о звонке Обамы Путину по "красному телефону" из-за кибератак.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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