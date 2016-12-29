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29. 12. 2016

США выдворили 35 российских дипломатов

США выдворили из страны 35 российских дипломатов и близких к ним лиц, передает Reuters.

Сообщается, что американский президент Барак Обама также подписал указ о расширении санкций против России.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Обама отметил, что ограничительные меры были введены после "неоднократных частных и публичных предупреждений".

СМИ на этой недели писали, что США введут новые санкции против России из-за кибератак.

США обвинили Россию в кибератаках с целью повлиять на ход выборов в Америке в октябре.

Американские СМИ даже узнали о звонке Обамы Путину по "красному телефону" из-за кибератак.

Источник: korrespondent.net

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