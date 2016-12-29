В Сирии снова обстреляли посольство РФ

В сирийском Дамаске во второй половине дня на территорию посольства России попала мина, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Накануне посольство России в Дамаске обстреливали дважды. Тогда инцидент расценили как очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии.
В ведомстве сообщили, что мина была "выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска".
"Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет", – добавили в МИДе.
В ведомстве назвали это попыткой "экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий" на территории Сирии.
Отметим, сегодня российский президент Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии.
Источник: korrespondent.net
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