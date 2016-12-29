Военным разрешили сбивать самолеты-нарушители

Кабмин разрешил военным открывать огонь по самолетам, которые незаконно нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом решении правительства сообщает пресс-служба Кабмина. Отмечается, что огонь на поражение разрешается открывать только после предупредительного огня.

В пояснении к документу указывается, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".

Отметим, в этом месяце эксперт из России предрек авиаудары РФ по Украине.

А осенью сообщалось, что Россия создает новую армию у границ с Украиной.

Источник: korrespondent.net