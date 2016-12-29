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29. 12. 2016

Военным разрешили сбивать самолеты-нарушители

Кабмин разрешил военным открывать огонь по самолетам, которые незаконно нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий.
 
Об этом решении правительства сообщает пресс-служба Кабмина.
 
Отмечается, что огонь на поражение разрешается открывать только после предупредительного огня.

В пояснении к документу указывается, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".

Отметим, в этом месяце эксперт из России предрек авиаудары РФ по Украине.

А осенью сообщалось, что Россия создает новую армию у границ с Украиной.

Источник: korrespondent.net

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