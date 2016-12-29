Москва о санкциях США: Истерия уходящей команды

Новые санкции Вашингтона являются контродуктивными и свидетельствуют о "санкционной истерии" у уходящей администрации Белого Дома, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает Интерфакс.

Сегодня США расширили санкции против России. Кроме того, было принято решение о выдворении 35 дипломатов РФ. Эти шаги объяснялись кибератаками Москвы.

"Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны", - сказал российский дипломат.

"Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - отметил Долгов.

"Такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем", - добавил он.

Напомним, вчера Россия грозила США ответными мерами в случае введния новых санкций.

Источник: korrespondent.net