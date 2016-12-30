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30. 12. 2016

США подтвердили высылку 35 российских дипломатов

 
Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер подтвердил 29 декабря, что из страны высылают 35 российских дипломатов из-за хакерских атак, в которых Америка обвиняет Россию, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", − заявил Тонер. 
 
Кроме того он сообщил, что Госдеп информировал правительство РФ о запрете доступа российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет правительство России.
 
Ранее СМИ сообщили, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в октябре США обвинили Россию в организации кибератак, направленных на вмешательство в ход выборов президента страны.
 
Позже Обама заявил, что напрямую говорил с Путиным про вмешательство РФ в выборы и обещал принять меры.

Источник: korrespondent.net

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