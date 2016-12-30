США подтвердили высылку 35 российских дипломатов

Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер подтвердил 29 декабря, что из страны высылают 35 российских дипломатов из-за хакерских атак, в которых Америка обвиняет Россию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", − заявил Тонер.

Кроме того он сообщил, что Госдеп информировал правительство РФ о запрете доступа российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет правительство России.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России.

Как сообщал Корреспондент.net , в октябре США обвинили Россию в организации кибератак, направленных на вмешательство в ход выборов президента страны.

Позже Обама заявил, что напрямую говорил с Путиным про вмешательство РФ в выборы и обещал принять меры.

Источник: korrespondent.net