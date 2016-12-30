МИД РФ объявит ответ на санкции США 30 декабря

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Facebook, что официальные заявления Министерства иностранных дел России по поводу ответных мер на введенные США санкции появятся в пятницу, 30 декабря.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", − написала Захарова.

По ее словам, сейчас народ Америки был унижен своим же собственным президентом, а не международными террористами или войсками противника.

"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой... И никакой враг США не мог бы сделать хуже", − отметила представитель МИДа России.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России, а Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.

Москва о санкциях США: Истерия уходящей команды

Источник: korrespondent.net