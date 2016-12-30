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30. 12. 2016

МИД РФ объявит ответ на санкции США 30 декабря

 
Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Facebook, что официальные заявления Министерства иностранных дел России по поводу ответных мер на введенные США санкции появятся в пятницу, 30 декабря.
 
"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", − написала Захарова.
 
По ее словам, сейчас народ Америки был унижен своим же собственным президентом, а не международными террористами или войсками противника.
 
"Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой... И никакой враг США не мог бы сделать хуже", − отметила представитель МИДа России.
 
 
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России, а Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.
 
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Источник: korrespondent.net

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