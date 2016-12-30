В США опубликовали отчет о кибертаках РФ

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) опубликовало отчет о кибератаках на серверы Демократической партии США во время президентских выборов, в которых обвиняют российских хакеров, составленный совместно с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР).

"Сегодня МВБ и ФБР выпустили совместный аналитический отчет, который расширяет нашу позицию, предоставляя детали о тех инструментах и инфраструктуре, которые использовались российской разведкой с целью скомпрометировать и использовать сети и структуры, связанные с недавними выборами в США, наравне с рядом ведомств государственного, политического и частного характеров", − сообщается в документе.

Также ведомство обратилось к частным лицам и компаниям с призывом обратить внимание на собственный интернет-трафик с тем, чтобы выявить подозрительную активность, подобную той, о которой идет речь в отчете, и сообщить о ней властям.

Как сообщал Корреспондент.net , СМИ информировали о том, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России.

Позже Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net