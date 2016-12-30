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30. 12. 2016

В США опубликовали отчет о кибертаках РФ

 
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) опубликовало отчет о кибератаках на серверы Демократической партии США во время президентских выборов, в которых обвиняют российских хакеров, составленный совместно с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР).
 
"Сегодня МВБ и ФБР выпустили совместный аналитический отчет, который расширяет нашу позицию, предоставляя детали о тех инструментах и инфраструктуре, которые использовались российской разведкой с целью скомпрометировать и использовать сети и структуры, связанные с недавними выборами в США, наравне с рядом ведомств государственного, политического и частного характеров", − сообщается в документе.
 
Также ведомство обратилось к частным лицам и компаниям с призывом обратить внимание на собственный интернет-трафик с тем, чтобы выявить подозрительную активность, подобную той, о которой идет речь в отчете, и сообщить о ней властям.
 
Как сообщал Корреспондент.net, СМИ информировали о том, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России. 
 
Позже Госдеп подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net

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