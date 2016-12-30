Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2016, пятница, 03:41
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

РФ обещает адекватный ответ на санкции США

 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционные действия администрации Барака Обамы выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, передает РИА Новости.
 
"Такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", − отметил Песков.
 
Он заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы и на санкции Вашингтона будет дан адекватный ответ.
 
"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", − подчеркнул Песков.
 
Также он уточнил, что решения по санкциям в отношении России принимал президент США, которому осталось находиться у власти три недели и Кремль будет это учитывать.
 
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России за кибератаки во время выборов. 
 
В МИД РФ заявили, что официальный ответ на действия США дадут 30 декабря.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.