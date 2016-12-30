РФ обещает адекватный ответ на санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционные действия администрации Барака Обамы выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, передает РИА Новости.

"Такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает администрация, которой уходить через три недели. Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии", − отметил Песков.

Он заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы и на санкции Вашингтона будет дан адекватный ответ.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", − подчеркнул Песков.

Также он уточнил, что решения по санкциям в отношении России принимал президент США, которому осталось находиться у власти три недели и Кремль будет это учитывать.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России за кибератаки во время выборов.

В МИД РФ заявили, что официальный ответ на действия США дадут 30 декабря.

Источник: korrespondent.net