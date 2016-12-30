В США раскрыли детали кибератак против Демократической партии

Доклад министерства внутренней безопасности (МВБ) США, составленный совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), раскрыл детали атак хакеров на серверы Демократической партии, в которых США обвиняют Россию.

Специалисты выявили две крупных хакерских атаки, которые назвали "продвинутыми постоянными сетевыми угрозами" APT28 и APT29.

Фишинговая атака APT29 была имела целью более чем тысячу потенциальных жертв, среди которых чиновники США.

С помощью вредоносной ссылки хакерам удалось получить доступ к сети Демократической партии летом 2015 года.

Атака APT28 весной 2016 года использовала аналогичные методы.

Хакеры присылали связанным с Демократической партией лицам фейковые электронные письма о необходимости сменить пароль почты, после чего получали логин и пароль от почтового ящика и доступ нему.

Составители отчета отмечают, что вероятнее всего нападавшие хакеры связаны со Службой внешней разведки РФ.

Кроме того, специалисты считают, что кибератаки хакеров продолжились и после выборов американского президента. Одна из них была зафиксирована через несколько дней после 8 ноября.

Ранее сообщалось, что МВБ и ФБР выпустили совместный доклад о кибератаках во время выборов президента США.

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Источник: korrespondent.net