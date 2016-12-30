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30. 12. 2016

Трамп пообещал встречу с представителям разведки США

 
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главами разведки США в связи с объявленными против РФ санкциями. Сообщение штаба Трампа разместил в Тwitter журналист CNN.
 
"Настало время для нашей страны двигаться к более великому и лучшему. Тем не менее в интересах нашей страны и ее замечательных людей я встречусь с лидерами разведывательных ведомств на следующей неделе, чтобы они держали меня в курсе ситуации", − заявил Трамп.
 

Trump says: "I will meet with leaders of the intelligence community next week in order to be updated on the facts of this situation." pic.twitter.com/JQwhtIiFWl

— Teddy Schleifer (@teddyschleifer) 29 декабря 2016 г.
 
Ранее сообщалось, что ФБР и МВБ опубликовали отчет о кибератаках на серверы Демократической партии США во время президентских выборов.
 
Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России в связи с вмешательством в выборы. 
 
В РФ пообещали адекватный ответ на санкции США и назвали их проявлением агрессии.

Источник: korrespondent.net

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