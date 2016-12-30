Обама: США продолжат отвечать на действия РФ

Президент США Барак Обама заявил, что санкции против РФ введены в ответ на "вмешательство в выборы в США" и "давление на дипломатов США", сообщает РИА Новости.

"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США", − говорится в письменном заявлении Обамы.

По мнению президента США, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".

Обама также заявил, что США не ограничатся публично объявленными мерами против России.

"Эти действия − не полный перечень нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать разнообразные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, и некоторые из этих действий не будут публично объявлены", − отметил президент США.

Он подтвердил, что объявленные санкции коснутся девяти лиц и организаций в РФ.

"Я ввел санкции против девяти организаций и физических лиц: ГРУ и ФСБ − двух российских разведслужб, четырех отдельных офицеров ГРУ и трех компаний, которые предоставили материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Кроме того, министерство финансов вводит санкции против двух российских лиц за использование кибер-средств для хищения денежных средств и частной информации", − подчеркнул Обама.

Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Обама подтвердил, что Госдеп закроет два российских объекта недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы используются для разведывательной деятельности.

Ранее сообщалось, что Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов.

В России действия администрации Обамы назвали проявлением агрессии и обещали адекватный ответ.

Источник: korrespondent.net